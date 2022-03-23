Doğalgaz destek ödemeleri yattı mı? Doğalgaz yardım başvurusu nereden nasıl yapılır?

Doğalgaz yardım ödemeleri Mart ayının sonlarına doğru yaklaşırken araştırılmaya başlandı. Destekten faydalanmak isteyenler başvuru detaylarını araştırıyor. E-devlet üzerinden yapılan başvuruların onaylanması halinde destek alınabiliyor. Peki doğalgaz destek ödemeleri yattı mı? Doğalgaz destek ödemeleri başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK 2022?

Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yani yılda iki kez; mart ve ekim aylarında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Başvurusu devam eden enerji fatura yardımında başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödemelerini alabiliyor.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

'Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

DOĞALGAZ FATURA DESTEĞİ NE KADAR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede oturan ve doğalgaz aboneliği olan herkesin destekten yararlanabilecek. Ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.

Ayrıca sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdürenlere belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapılacak.