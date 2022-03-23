Dövizden dönüş için 21 Aralık şartı kalktı

Kur Korumalı Mevduat sisteminde yapılan değişiklikle, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle bankalarda mevcut olan döviz ve altın hesapları Türk lirasına çevrilebilecek. Ayrıca, sisteme dâhil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına yenileme imkânı getirildi. Merkez Bankasınca dün yayınlanan tebliğe göre, Kur Korumalı Mevduat sisteminde değişikliğe gidildi.

Gerçek kişilerin dolar, euro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve katılım fonu hesaplarının TL'ye çevrilerek kur korumalı mevduat sistemine dahil edilmesinde öngörülen tarih sınırlaması kaldırıldı. Kurumsallarda ise sınır 2021 sonu olarak devam edecek. İlk defa 21 Aralık 2021 tarihinde açılmaya başlanan Kur Korumalı Mevduat sisteminde yapılan değişiklikle 20 Aralık 2021 tarihi tebliğden çıkarıldı. Gerçek kişiler, Kur Korumalı Mevduat sistemi devam ettiği sürece döviz hesaplarını bozdurarak sisteme dahil olabilecek.

YÜZDE 27 KAZANDIRDI

Öte yandan dövizini bozdurup kur korumalı mevduat hesabına yatıranlar için ilk 3 aylık vade bu hafta tamamlandı. Dolarını 11.6 seviyesinde bozdurup KKM'ye 100 bin lira yatıranlar, sistemden çıkarsa 127 bin lira alacak. Yurt dışında yaşayan ve Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil olan vatandaşlara da vade sonunda yenileme hakkı getirildi. Döviz Tevdiat Hesaplarının dönüşümü ile ilgili tebliğde yapılan değişikliklerin tamamı, altın hesaplarının dönüşümüyle ilgili tebliğde de yapıldı. Yani vatandaşların altın hesaplarının dönüşümünde tarih sınırı kaldırılırken, bu hesaplar için de masraf ve komisyon ödenebileceği hükmü getirildi.

YABANCI UYRUKLULAR DA YUVAM HESABI AÇABİLECEK

MERKEZ Bankasının tebliğinde yapılan değişiklikle, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesaplarına geçiş için daha önce yurt dışı yerleşik vatandaşlara tanınan imkanlar, yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişileri de kapsayacak şekilde genişletildi. Bu doğrultuda tebliğin amaç cümlesi de değiştirildi.

■ HAZAL ATEŞ