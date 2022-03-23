Karapınar’ın güneşiyle gaz ithalatı engellendi

Türkiye'nin tek, dünyanın sayılı entegre güneş paneli üreticisi Kalyon Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda 2019'dan bu yana 1,5 milyonu aşkın panel üretimi gerçekleştirildi. Bu panellerin Konya Karapınar'daki güneş enerjisi santraline bağlanmasıyla bugüne kadar yaklaşık 30 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçildi.

Fabrikada üretilen yerli paneller, Karapınar'daki güneş enerjisi santralinde kullanılıyor. Ankara'daki fabrikada yüzde 75 yerlilikle güneş paneli üretimi devam ediyor. Proje tamamlandığında elektrik üretiminde güneşin payı yüzde 20 olacak. Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Ersan Tüfekçi, santralin dünyanın sayılı güneş enerjisi üretim tesislerinden biri olacağını söyledi.