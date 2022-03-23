Şehit yakını ve gazilere verilen destek artırıldı

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan çatı vakıf olan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı şartlı bağışlar kapsamında hak sahiplerine ödemelerini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 Temmuz Darbe Girişimi, Beşiktaş Patlaması, Zeytin Dalı Harekâtı sonrası toplanan şartlı bağışlardan, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından hak sahiplerine yapılan aylık bin 500 TL destek ödemesinin Nisan 2022 itibarıyla 2 bin 600 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Bunun haricinde Ramazan ve Kurban Bayramı'nda da 2 biner lira ile 15 Temmuz'da da 2 bin 600 lira ek ödeme yapılacak. Şartlı bağış olarak toplanan toplam 364 milyon 308 bin 289 TL düzenli olarak hak sahiplerine ödeniyor. ■ FATMA GÖKSU/ANKARA

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