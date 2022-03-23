Tarım Bakanlığı'na 5 bin 64 kişi alınacak

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Dünya Su Günü toplantısında "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak" dedi. Oktay "Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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