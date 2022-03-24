Amazon, Türkiye’de lojistik üssü kuruyor

AMAZON'UN 100 milyon doların üzerinde yatırım ile Türkiye'de kuracağı ilk lojistik üssü bu yılın sonbaharında İstanbul Tuzla'da hizmete girecek ve ilk yılında 1000'den fazla kişiye istihdam yaratacak. Firma yeni lojistik üssü için mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, operasyon ve bilgi işlem (IT) gibi merkez fonksiyonları için işe alım süreçlerini başlatırken, müşteri hizmetleri ve lojistik ekipleri için alımlar ise gelecek aylarda başlayacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, güçlü, dayanıklı ve hızlı büyüyen ekonomisiyle Türkiye'nin, eşsiz stratejik konumu, üretim kabiliyetleri, geniş yetenek havuzu, lojistik altyapısı ve liberal yatırım ortamı gibi avantajları sayesinde uluslararası yatırımcıların odağında olduğunu belirtti. Amazon Avrupa Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego ise "Bu yatırımla Türkiye'ye olan güvenimizin de altını çizmek istiyoruz" dedi.