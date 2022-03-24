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Haberler Ekonomi Bergamalı öğrenciler organik gübre üretiyor

Bergamalı öğrenciler organik gübre üretiyor

24.3.2022

Bergamalı öğrenciler organik gübre üretiyor
İZMIR'IN Bergama ilçesindeki Aşağıbey Ortaokulu öğrencileri, sebze ve meyve atıklarını, "Sıfır Atık" projesi kapsamında organik gübreye dönüştürüyor. Atıklardan sıvı ve katı şekilde elde edilen gübreler okul bahçesindeki zeytin ağaçlarında ve saksıdaki bitkilerde kullanıyor. Okul Müdürü Murat Paçacıoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı Sıfır Atık projesi kapsamında biz de organik gübre elde ediyoruz. Bu süreçten öğrencilerimiz çok memnunlar. Farklı projelere imza atacağız" dedi.
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