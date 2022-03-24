İşsiz sayısı geçen yıl 121 bin kişi azaldı

TÜRKIYE İstatistik Kurumu verilerine göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2020'ye kıyasla 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 1,1 puan düşerek yüzde 12'ye geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,7, kadınlarda yüzde 14,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2021 yılında bir önceki yıla göre 2,3 puan azalarak yüzde 22,6 oldu. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 102 bin kişi artarak 28 milyon 797 bin kişi, istihdam oranı da 2,5 puan artışla yüzde 45,2 oldu. İş gücü, geçen yıl 32 milyon 716 bin kişi, iş gücüne katılım oranı yüzde 51,4 olarak kaydedildi.

DİĞER