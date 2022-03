Tüketici güven endeksi yükseldi

TÜRKIYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici güven endeksi, Mart'ta aylık bazda yüzde 1,9 artarak 72,5'e yükseldi. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Mart'ta yüzde 1,5 azalarak 54,4 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat'ta 68,3 iken Mart'ta yüzde 2,3 artışla 69,9'a yükseldi.

GELECEK 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mart'ta yüzde 1,2 artışla 72,6 olarak gerçekleşti.

ET VE SÜT KURUMU YÜZDE 15 DAHA UCUZA ET SATIYOR

TARIM ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'nun Türkiye genelindeki 18 satış mağazası ile piyasa fiyatlarından yüzde 15 daha ucuza kırmızı et sattığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, "Et ve Süt Kurumu kıymayı 83 TL'den, kuşbaşını 92 TL'den piyasa fiyatının altında satışa sunmaktadır. Hükumetimiz ve Bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye de devam edecektir" denildi.