Türkiye’nin güneşte kurulu gücü 8 bin megavata ulaştı

ENERJI ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulu gücünün yaklaşık 8 bin megavata ulaştığını bildirdi. Tancan, Tuzla Viaport Marina'da düzenlenen Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı'nda, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kurulu güç bakımından Avrupa'da 5'inci dünyada 12'inci sırada olduğunu söyledi. Türkiye güneş enerjisinde de Avrupa'da 8, dünyada 16. sırada.

SANTRALLER KÖYLÜLERİN FATURALARINA ÇARE OLDU

ORMAN köylüleri, 2020 yılında başlatılan Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi sayesinde ortalama aylık 150-175 lira olan fatura giderlerini sıfırladı ya da 15-20 liraya kadar düşürdü. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "2020 yılında pilot bölge olarak Afyonkarahisar'ın Şuhut ile Konya'nın Ilgın ve Gökbudak ilçelerinde 100'er kilovatsaat gücünde 2 güneş enerjiisi santrali (GES) kuruldu. Buradaki köylülerin tüm elektrik ihtiyacı santrallerden karşılanıyor" dedi.