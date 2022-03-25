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Haberler Ekonomi Mudanya Üniversitesi Akademik Personel alım ilanı

Mudanya Üniversitesi Akademik Personel alım ilanı

Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 74 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 nisan 2022 olarak açıklandı.

25.03.2022, 09:19

Mudanya Üniversitesi Akademik Personel alım ilanı
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 33. maddesiyle "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...
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