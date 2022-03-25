Turkcell pasaj, ürün kategorisini genişletti

Turkcell, Pasaj'da sunduğu farklı kategorilerdeki yeni ürünleriyle e-ticaret pazarındaki konumunu güçlendirirken, tüketicilerin son dönemde artan online alışveriş taleplerine alternatif ürünlerle yenilikçi çözümler sunuyor. Turkcell açıklamasına göre, Turkcell'li olsun ya da olmasın tüm Pasaj müşterileri, dijital teknoloji pazarında büyük paya sahip olan çevrim içi dijital ürün kodlarını, Turkcell güvencesiyle www.turkcell. com.tr/pasaj adresinden beklemeden satın alabiliyor.

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, "Anlık kullanıcı sayısı 100 milyonları aşan platformlarda kullanılabilecek ürünlerin satışında artık Pasaj'da güçlü bir oyuncu. Müşterilerimiz, operatör fark etmeksizin Turkcell güvencesiyle sunduğumuz dijital ürünlere anlık teslimat sayesinde bekleme süresi olmadan, saniyeler içinde erişebilecek." ifadelerini kullandı.