Araçlara entegre güneş paneli konforu artırıyor

Otomobillerin tavanlarına yerleştirilen 0.5 kilovatlık güneş panelleriyle araç içi iklimlendirme uygulamalarında temiz enerji kullanılıyor. Genellikle çatı üstü, saha ve bina yüzeylerinde daha yaygın kullanımı bulunan güneş panellerinin son yıllarda hibrit ve elektrikli araçların tavanlarına da entegre şekilde kullanılmasına yönelik uygulama yaygınlaşıyor. Otomobilin tavanına yerleştirilen güneş paneliyle araç içi klima için ihtiyaç duyulan enerji, ek yakıta gerek kalmadan güneş enerjisinden karşılanıyor.