Büyükşehir’den ‘S’ plaka ihalesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde; Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ'daki 92 'S' plakanın ihalesine çıkma kararı alındı. Muhammen bedel olarak 200 bin lira belirlenen ihalenin, beklenen tutarlarda gerçekleştirilmesi halinde Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına 18 milyon lira girmesi bekleniyor. İzmir'de tartışmalara neden olan 'S' plaka ihalesi konusu için Büyükşehir Belediyesi yeni bir ihaleye daha çıkmaya hazırlanıyor. Bu kez de çevre ilçelerde yer alan Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ İlçeleri için düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi 92 adet 'S' plaka için harekete geçti.