İhracatçının alternatif hedefi Afrika ülkeleri

İhracatçılar, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla alternatif pazarlara yoğunlaştı. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak, Afrika kıtasını hem coğrafi yakınlık hem de tarihsel ilişkiler çerçevesinde önemsediklerini belirterek, "Afrika'da farklı ülkelere yönelik B2B organizasyonu çalışmalarımız hazır. ABD başta olmak üzere Amerika kıtası da öncelik vereceğimiz hedef pazarlar arasında. Uzak Doğu Asya'ya yönelik kuvvetli bir altyapımız var. Yeni organizasyonları hızla hayata geçireceğiz" dedi.