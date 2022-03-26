Kadın girişimci incir reçeliyle dışa açıldı

AYDIN Nazilli'de her geçen gün kadın girişimcilere bir yenisi ekleniyor. Aydın'ın marka tescilli ürünleri arasında yer alan ve incirden elde ettiği reçeline gıda sağlık sertifikası alan girişimci Sevgül Batur, ilk ihracatını Hollanda'ya yapacak. Kadın girişimci Sevgül Batur'u işyerinde ziyaret ederek Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı gıda sağlık sertifikasını teslim eden Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, başarılarından dolayı Batur'u tebrik ederek kadın girişimcilerin kendisini örnek almasını istediler.