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Haberler Ekonomi Kırmızı et ihracatına kısıtlama getirildi

Kırmızı et ihracatına kısıtlama getirildi

26.3.2022

Kırmızı et ihracatına kısıtlama getirildi

Türkiye yeni bir kararla sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne et ihracatı yapabilecek. Ticaret Bakanlığı, et fiyatlarındaki ani yükseliş nedeniyle ihracatı durduruyor. Ticaret Bakanlığı bir süre önce Tarım Bakanlığı'na bazı ürünlerin ihracatıyla ilgili düzenleme yetkisi verdi. Ardından bakanlık et ürünleriyle ilgili düzenleme kararını Ticaret Bakanlığı'na bildirdi. KKTC, Azerbaycan ve Nahçıvan'ın dışındaki ülkelere büyükbaş, koyun ve keçi eti ihracatı durduruldu.

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