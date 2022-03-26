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Haberler Ekonomi Ramazan öncesinde alışveriş yoğunluğu

Ramazan öncesinde alışveriş yoğunluğu

26.3.2022

Ramazan öncesinde alışveriş yoğunluğu

Ramazan ayına sayılı günler kala esnafın satışlarında yoğunluk yaşanıyor. Bu yıl 2 Nisan'da başlayacak Ramazan ayı öncesinde vatandaşların alışveriş telaşı başladı. Ramazan aynın yaklaşmasıyla birlikte, iftar alışverişine önem veren vatandaşlar çarşı esnaflarının yolunu tuttu. Özellikle kuru meyve, kuru bakliyat ve hurma ürünlerinde satışların arttığını belirten esnaf, ilerleyen günlerde yoğunluğun tüm gıda sektörlerine yayılacağını umduklarını söyledi. Ramazan yaklaşırken satışların artması esnafı memnun etti.

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