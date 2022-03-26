Vatandaşa kazığa son

TBMM Genel Kurulu, tüketici ve konut kredilerinden ön ödemeli ev satışlarına, devre mülklere kadar birçok alanda tüketicinin mağduriyetini gideren, aldatılmasını ve fazla ödeme yapmasını önleyen yasayı kabul etti. Değişiklikler şunları içeriyor:

ÖN ÖDEMELİ KONUTTA 48 AY: Ön ödemeli olarak satılan konutlar sözleşmede belirtilen tarihte teslim edilmek zorunda olacak. Bu süre sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek. Süresi içinde teslim edilmeyen her konut için 70 bin lira para cezası uygulanacak.

ERKEN ÖDEMEDE CAYMA HAKKI: Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak. Böylece tüketiciye ödediği masraf ve ücretlerin zararı yansıtılmayacak.

SİGORTA KALDIRILDI: Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla, kredi bağlantılı olmayan sigorta yaptırılamayacak. Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak.

BİN LİRA CEZA: Tüketici ve konut kredilerinde, sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında, aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 200 lira olan idari para cezası bin liraya çıkarılacak.

FAİZ İNDİRİMİ HEMEN UYGULANACAK: Kredili mevduat hesabı, kredi kartı gibi belirsiz süreli tüketici kredilerinde faiz oranında tüketici lehine değişiklikler hemen uygulanacak. Böylece faiz oranındaki indirimin, tüketici lehine olması dolayısıyla yürürlüğe girmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması şartı kaldırılacak. Bu şart yalnızca faiz oranı artırımını kapsayacak şekilde değiştirilecek.