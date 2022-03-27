Altında ciddi hareketlilik var

ALTIN ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının yükselişini sürdürerek 930 lira seviyesine çıktığını belirterek, "Baharın gelmesi ve Ukrayna- Rusya savaşındaki belirsizlikle altın fiyatı artıyor. Düğün sezonunun açılması ile ciddi kıpırdanma yaşanıyor" dedi. Yatırımcıları yeni taktiğe karşı uyaran Memiş, "Yatırımcıların kafasının karışık olduğunu görüyoruz. Kısa vadede pozisyon alamıyorlar, uzun vade için alım fırsat gelmiyor. FED'in faiz artırım süreci ile birlikte emtia fiyatlarının sert şekilde gerilemesi gerekiyor. Sert şekilde baskılama olursa fırsatı gören yatırımcılar altın ve gümüş alacaktır. Operasyon yaparlarsa küresel yatırımcılar alıma geçecekler. Bu nedenle sert düşüşler yapmıyorlar.

Yatırımcılar doları bırakıp altın ve gümüş almasın diye belirli bant aralığında sıkıştırıyorlar" ifadelerini kullandı. Dolar endeksinde de sıkışma yaşandığını kaydeden Memiş, şunları söyledi: "Fiyatları bu seviyelerde tutmak istiyorlar. Gram altın 900-930 lira aralığında sıkıştı. Gram altında sıkışmanın devam edeceği görülüyor." ■ FATİH ŞENDİL