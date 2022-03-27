Başkan Erol’dan esnafa faizsiz kredi desteği

AYDIN Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, KOSGEB'in ilçedeki KOBİ'lere ve esnafa 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlayacağını söyledi. Buharkent Belediyesi ile KOSGEB Aydın İl Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği işbirliğiyle ilçede istihdama katkı sağlanacak.

Buharkent Belediyesi'nin "İş'te Buharkent" kariyer sitesi üzerinden işveren ile işçi buluşturulurken, KOBİ'ler KOSGEB tarafından desteklenecek. Buharkent Belediye Başkanı Erol, girişimlerinin sonucu esnaf ve KOBİ'lerin nefes alacağını belirterek, "KOSGEB - Buharkent Belediyesi İş'te Buharkent Kariyer Sitesi iş birliği kapsamında KOBİ'lere ve esnaflara yeni istihdam edecekleri personel başına 100 bin TL'ye varan, 2 yıl ödemesiz ve toplamda 4 yıl vadeli, teminatsız ve sıfır faizli kredi verilecek. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 bin TL artacak. İlan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmayan yeni personel kabul edilecek. Mikro işletmeler en fazla 2, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecek" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE