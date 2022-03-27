Stokçular için Yeni düzenleme Meclis’e geliyor!

AK Parti grubunun milletvekilleri ile yaptığı motivasyon toplantılarının en önemli gündem maddesi gıda fiyatlarındaki artışlar, stokçular ve fırsatçılar oldu. Milletvekilleri vatandaşın talep ve beklentilerini iletirken, "Stokçularda mal var, ancak tüketiciye ulaşmıyor.

Gıdada fiyat artışları enflasyonun çok üstünde. Bu da fırsatçılardan kaynaklanıyor" tespitini dile getirdiler. Tespitte, vatandaşın en büyük talep ve beklentisinin de özellikle gıda fiyatlarının sebep olmadığı halde bu kadar sık artması olduğu vurgulandı.

MAL VAR AMA VATANDAŞA ULAŞMIYOR

Son dönemde özellikle fırıncı esnafından "hammadde bulamıyoruz" şikayetleri geldiği, yağ, şeker ve unda spekülasyon yapıldığı, acil önlem alınması gerektiğine dikkat çekildi. Milletvekilleri, "Stokçuda mal var ama vatandaşa ulaşmıyor.

Bizler de esnafa 'ihtiyacınız kadar alın. Stokçular satamazsa fiyatları düşürmek zorunda kalır' diyoruz" bilgisini de aktardı. Milletvekilleri stokçuların önüne geçmek için bu konuda ağır yaptırımlar olan bir düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

ÇALIŞMAYA HIZ VERİLDİ

Milletvekillerinin bu talepleri doğrultusunda bu konuda bir süredir devam eden çalışmalara hız verildi. Yeni bir yasal düzenlemenin kısa sürede TBMM gündemine taşınmasının planlandığı öğrenildi.

Türk Ceza Kanunu, stokçuluk suçunun cezasını 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olarak düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çözüm bulacaklarını söylediği stokçular ile ilgili çalışma kapsamında cezaların 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası olarak düzenlenmesi düşünüyor.