1000 polis alınacak

Dünyanın en büyük sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddetle mücadelede Türkiye topyekûn seferberlik yürütürken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda 5 bakanlığın işbirliğinde kurumlar yeni düzenlemeleri uygulamaya koydu. Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesi ile 2022 yılında yapılacak faaliyetler şunlar:

KADINA ŞİDDETE KARŞI

● Her ilde kaymakam ve bir vali yardımcısı, 50 bin rütbeli jandarma, 10 bin erbaş, 50 bin emniyet genel müdürlüğü personeli ile Polis Akademisi ve Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi tarafından tüm öğrencilere yıl boyunca eğitim verilecek.

● Jandarma'daki Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube sayısı 97'den 127'ye çıkarılacak. 2025 yılına kadar personel temin miktarının yüzde 10'u kadın subay/astsubaylardan oluşacak.

● Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kolluk birimlerinde özel birimlere ağırlık verilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliklerinde görevlendirilmek üzere bin yeni polis memuru alınacak. Alınan yeni 1000 polise kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri ile ilgili özel eğitimler verilecek.

● Nüfus yoğunluğu çok olan illerde birden fazla Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) açılacak. Belediyelere bağlı en az 10 kadın konuk evi açılmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak.

■ FATMA GÖKSU