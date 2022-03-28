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Haberler Ekonomi Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Akademik Kadrolara Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

28.03.2022, 10:52

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Demiroğlu Bilim Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...
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