İyi yönetilen şirket ülkesini kalkındırır

Ege Finans Derneği (EFD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Cengiz, Haftabaşı Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu oldu. Derneğin planları ve gelecek vizyonu konusunda açıklamalarda bulunan Cengiz, "Her şeyi planlamaz, kervan yolda düzelir diye yola çıkarsanız, kervanın düzelmesi için bir bedel ödersiniz. Kurumsal ve iyi yönetilen şirketler ülkesini de geliştirir" dedi.

- Ege Finans Derneği olarak ne tür çalışmalar gerçekleştiriyor sunuz?

2012 yılında 35 İzmirli finansçının bir araya gelmesi ile kurulan Ege Finans Derneği; finans alanındaki akademisyenler, finansal kurum ve kuruluşlardaki uzmanlar, yöneticiler ve finansçılar ile kamu ve özel sektörden finans profesyonellerini bir araya getirerek mesleki birlik ve dayanışmalarını gerçekleştirmeyi, finans mesleğinin tanıtılmasını, geliştirilmesini, mesleki ilkelerin belirlenmesini, bilimsel araştırmalar yapılmasını hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. İzmir'deki tüm üniversitelerden temsilcilerin yer aldığı, bankalar ve aracı kurumlarımız ile reel sektör kuruluşlarının temsil edildiği, VOB ve Borsa İstanbul'dan yöneticileri bünyesinde barındıran bir derneğiz. Devamlı gelişim ve değişimi hedefleyen sistem oluşturmayı amaçlıyoruz. Biz bildiğimizi paylaşmak istiyoruz. Eski bir Sümer mezar yazıtı şöyle: Biliyorsun, paylaşmıyorsun, bunca bilgi neye yaradı. Araştırma merkezleri, finans akademileri ve enstitüleri kurmak, üniversite öğrencilerine yönelik yarışmalar düzenlemek, burs sağlamak için birleştik. Asıl amacımız ise finans mesleğinin tanımlanması ve tanınmasıdır.

ÖĞRENCİLERİ DESTEKLEDİK

- EFD olarak bugüne kadar hangi projeleri gerçekleştirdiniz? Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir?

Bugüne kadar İzmir Ticaret Odası ile işbirliğiyle her ay 'Finans Tadında Sohbetler' etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ekonomi, finans alanında konferanslar düzenliyoruz. Üniversite öğrencilerine yönelik finansal okuryazarlık, ekonomi, finans ve risklerle ilgili eğitimler veriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdik. Son olarak ise Hayatın İçerisinde Finansal Okuryazarlık adlı kitabımızı yayımladık. Özellikle Genç EFD'den bahsetmek istiyorum. Genç EFD, üniversitelerin; iktisat, işletme, finans mühendisliği, dış ticaret ve finansman, bankacılık ve finans gibi bölümlerinde okuyan öğrencileri Ege Finans Derneği'nin üyeleri yapıyor ve onlara her alanda katkı sağlıyor. Bu kapsamda şirketleri tanıyoruz, mali tabloların okunması, finans kampı gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Genç EFD üyeleri için sertifika programları ve eğitimler düzenledik. Ayrıca ekonomi, finansla ilgili her ay 2 video ve 2 blog yazısı yayımlıyoruz.

30 YIL ÖNCEKİ ANLAYIŞ

- Finansçılar olarak sizce şirketlerin durumu nedir?

Günümüzde her şey çok hızlı değişiyor. Şirketlerin, kurumların bu hızlı değişime uyum sağlayabilmesi, iyi yönetilebilmesi, bunu benimsemiş yöneticilerle mümkün olur. Yönetimde, özellikle yönetim kurullarında yer alacak kişilerin farklı alanlarda deneyim ve bilgi sahibi olmaları gerekir. Bu kurumların stratejik seçimlerini daha iyi yapmasına ve değişime ayak uydurmasına yardımcı olacaktır. Genellikle patron fikri bulur, parayı da bulur ve bir iş kurup çalışmaya başlar. Yönetime ise güvendiği insanları getirir. Temeli sağlam kurmak, muhasebe, finans ve insan kaynakları seçimini profesyonelce yapmak, sonra diğer bölümleri oluşturmak gerekir. Muhasebe için bir kişiyi alıp finansı da yap, insan kaynaklarını da yap devri 30 yıl önceydi. Şimdi her konunun uzmanı var. Her şeyden anlayan, her şeyi yapan "Altın Yaka Personel" ile devam etmek doğru değil. Ekonomide bu kadar çok değişken varken bunu görerek geliştirici yönde kararlar alabilecek yöneticilere ihtiyaç var. Her şeyi planlamaz, kervan yolda düzelir diye yola çıkarsanız kervanın düzelmesi için bir bedel ödersiniz. Kurumsal ve iyi yönetilen şirketler ülkesini de geliştirir.



ÇOK SAYIDA YENI FIRSAT ÇIKACAK

Türkiye'yi önümüzdeki yıllarda nerede görüyorsunuz?

BATIYA göre çok genç nüfusumuz var. Lakin bu gençler 10 yıl sonra ne yapacaklar bilmiyoruz. Gelişim devam ediyor, teknolojiler gelişiyor, gelecek 10 yılda 30-40 meslek olmayacak diyoruz. Ama hiç bir planımız yok. Planlı yapısal değişiklikler her sektörün önünü açabilir. Ekonominin yolunda gitmesi için; eğitim, sağlık, adalet, güvenlik işlerinin doğru yapılması gerekiyor. Her ne kadar 2020 yılı ve 2021 yılı kolay geçmese de önümüzdeki dönemde geriye dönüş sağlanacağına, birçok yeni fırsatın ortaya çıkacağına inanıyorum.

