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Haberler Ekonomi OKT Trailer’de 12 mühendis işbaşı yaptı

OKT Trailer’de 12 mühendis işbaşı yaptı

28.3.2022

OKT Trailer’de 12 mühendis işbaşı yaptı

AYDIN'DA Adnan Menderes Üniversitesi, Çalışma ve İş Kurumu ve OKT Trailer işbirliğiyle gerçekleştirilen Mühendis Formasyon Kursu'nun 2'ncisi tamamlandı. Kursu başarıyla bitiren 12 mühendis OKT Trailer'da işbaşı yaptı. OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, "Bu yolda attığımız adımların katma değerli birer projeye dönüşmesi bizi sevindirdi. Mühendis arkadaşlarımız 24'ü bireysel, 4'ü takım projesi olmak üzere 28 projede emeklerini ortaya koydular" dedi. Daha sonra mühendislere mezuniyet sertifikaları verildi.

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