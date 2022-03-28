SGK’nın kreş desteğinden 18 bin anne faydalandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve AB'nin 0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan anneleri desteklediği projeden üç yılda 18 bin kadın faydalandı. Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da 2019'da uygulanmaya başlanan proje olumlu geri dönüşler sonucunda 24'ten 29 aya uzatıldı. Projenin faydalanıcısı annelere aylık 100 avro olmak üzere 211 bin 178 kez kreş desteği ve her eğitim yılı için 100 avro olmak üzere 17 bin 835 kez kırtasiye ödemesi yapıldı. Annelere üç yılda toplam 22 milyon 901 bin 300 avro ödendi.