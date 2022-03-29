Asgari ücrete yılda iki zam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta asgari ücrete ikinci zam konusunda yaptığı açıklamalar Ankara'da en çok konuşulan konular arasında ilk sırada yer alıyor. Milyonlarca asgari ücretli Başkan Erdoğan'dan bu konuda müjde beklerken, kulislerde asgari ücretliye zammın sadece bu yıla mahsus olmayacağı, her yıl yılda iki kez yapılmasının gündemde olduğu öğrenildi.

7 YIL ÖNCE KALDIRILDI

Başkan Erdoğan konuşmasında, "Yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir. Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır" demişti.

Son günlerde kamuoyunda çok konuşulan asgari ücrete olası ek zam konusunda Başkan Erdoğan'ın yıl ortasında böyle bir değerlendirmenin gerektiğinde esirgenmeyeceğini dile getirmesinin ardından Ankara kulislerinde yeni bir iddia ortaya atıldı. Asgari ücret milyonlarca çalışanın direkt gelirini belirlediği gibi birçok ödeme ve borçlanmanın da parametresini oluşturduğu için herkesi ilgilendiriyor. 2022'nin ilk ayında asgari ücrete tarihi bir zamla yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmış ve yeni ücret net 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı. Vatandaşa nefes aldıran bu zamdan sonra artan enflasyon ve bütün dünyayı etkileyen emtia zamları sonrası yıl ortasında ikinci bir zam daha yapılması gündeme geldi. Önceki yıllarda yılda iki artış uygulaması vardı ancak 2015'ten sonra tek artışa dönüldü.

VATANDAŞI EZDİRMEYİZ

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan 7 yıl sonra, "Asgari ücrete yılda iki zammı Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu anki mevzuat gereği yılda bir defa yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Aklımızda var. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Gelirinde de artışı sağlayacak tedbirleri alacağız" demişti. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de 'asgari ücrette yarıyıl zammı' konusunda açıklama yapmıştı.

5 BİN 100 LİRAYA ÇIKARILABİLİR

ASGARİ ücretin Temmuz'da yeniden belirlenmesi için yasal değişiklik gerekiyor. Bunun için komisyonun ikinci kez toplanması sağlanacak. Ardından Temmuz'da emeklilere ve memurlara yapılacak ikinci artış asgari ücretliler için de uygulanabilecek. Memur ve emekliler 6 aylık enflasyona göre zam alıyor. Yapılacak zamda enflasyon rakamlarının baz alınması gündemde. Kulislerde 850 TL'lik bir zamla asgari ücretin 5.100 TL'ye çıkarılacağı konuşuluyor.

FATİH ŞENDİL