EIB’ten kadınların hayallerine destek

KADININ Güçlenmesi Prensipleri'ne imzacı olan ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarını sürdüren Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), bu kez de Milyon Kadına Mentor Programına kurumsal katkı sağlıyor. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Cinsiyet Eşitliği 2021 Raporu'na göre Türkiye'nin cinsiyet eşitliğinde dünyada 133'üncü sırada olduğunu belirterek, "EİB olarak minimum 30 mentor ile bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik dallarında kariyer planlayan genç kadınlara fayda sağlama sözü verdik. Ayrıca firmaları kurumsal destekçi olmaya davet ettik" şeklinde konuştu.

DİĞER