Emekli olma hayali ile dolandırılmayın

SOSYAL Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, sahte sigortalılığın tıpkı kayıt dışı istihdam gibi kurumun temel mücadele alanlarından birisi olduğunu söyledi. Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Kurt, vatandaşları "emekli olmak istiyorsan ayda 500 lira ver, 1000 lira ver, primlerini yatırayım" diyen umut tacirlerine para kaptırmamaları konusunda uyardı.

Kurt, Türkiye genelinde 106 bin, İzmir'de ise 5 bine yakın kişinin sahte, hayali işyerleri tarafından emekli vaadiyle dolandırıldığını belirtti. Bu sorunu ortadan kaldırarak işverenler arasında adil rekabet koşullarını sağlamayı, işçinin alın terini güvence altına almayı ve gelecek nesiller için sürdürülebilir, adil ve hakkaniyetli bir sosyal güvenlik sistemini temin etmeyi istediklerini kaydeden Kurt, ülke genelinde geçen yılki denetimlerde 3 bin 230 işyerinin sahte olduğunu ve bu iş yerlerinden SGK'ya 106 bin 180 kişinin sahte sigortalı olarak bildiriminin yapıldığını kaydetti.

SÜREKLİ DENETİMDEYİZ

Bir kişinin SGK'ya bildiriminin yapılması ve işverence primlerinin ödenmesinin o kişinin sigortalı sayılması için yeterli olmadığını, kişinin o iş yerinde mutlaka hizmet akdiyle gerçekten çalışıyor olması gerektiğini vurgulan Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sahte sigortalılık tıpkı kayıt dışı istihdam gibi kurumumuzun temel mücadele alanlarından birisi. Sigortalılarımızın hak ve hukukunu gözetmeye, Hazinenin her bir kuruşunu kıskançlıkla muhafaza etmeye memuruz. Bu şuurla müfettişlerimiz ve sosyal güvenlik denetmenlerimiz marifetiyle, kayıt dışı istihdamla olduğu gibi bu alanda da sürekli denetim faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecek." ■ FATİH ŞENDİL