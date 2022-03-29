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Haberler Ekonomi İstanbul Galata Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

İstanbul Galata Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

İstanbul Galata Üniversitesi, 14 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. İlan son başvuru tarihinin ise 12 Nisan olduu bildirildi.

29.03.2022, 09:59

İstanbul Galata Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "Üniversitemizin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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