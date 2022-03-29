KDV indirimi hangi ürünlere gelecek? KDV indirimi ne zaman başlayacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı katma değer vergisinde (KDV) uygulanacak indirimlerin detayları merak ediliyor. Daha önce açıklanan KDV indirimi ile birlikte gıda ürünlerinde indirim olmuştu. Yeni açıklanan KDV indiriminin hangi ürünleri kapsadığı merak konusu oldu. Peki KDV indirimi hangi ürünlerde olacak? KDV indirimi ne zaman başlayacak? Bebek bezleri ve deterjanlar indirimde olacak mı? İşte detaylar...

KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERDE OLACAK?

Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri ile bebek bezi, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek.

Yüzde 8 KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamına sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile yumurtaları, meyveleri veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makine ve cihazlar da dahil edilecek.

Karar, 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek.

LOKANTALAR İÇİN YÜZDE 8 KDV

Yüzde 8 KDV oranı kapsamına Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri de dahil edilecek.

Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar için uygulanan yüzde 18 KDV oranı yüzde 8'e düşürülecek.

Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanacak.