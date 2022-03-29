Şevketi bostan festivalde kilosu 50 liradan satıldı

ALAÇATI Ot Festivali'nde yemeklik ve salatalık doğal otların kilosu 10 TL'den satışa sunulurken, böbrek ve akciğer rahatsızlıklarına iyi geldiği ifade edilen ve yöre insanının 'profesör doktor' lakabını taktığı şevketi bostan ise 50 TL'den alıcı buldu. Toplanması çok zor olduğu için şevketi bostanın fiyatının yüksek olduğunu belirten üretici Doğan Subaşı, "Bu ot, dikenin kökünden çıkarılıyor. Temizlemesi de çok zor. Şevketi bostan, böbreğe iyi gelir, böbrekteki kumu dökmeye yardımcı olur" dedi. Şevketi bostanın çok emek isteyen bir ot olduğunu söyleyen Ali Kumbasar ise "Şevketi bostan, kocaman dikenlerin arasından büyük emeklerle toplanır. Bu yüzden pahalı. Faydaları çoktur. Zeytinyağlı salatası ve etli yemeği yapılır. Eskiden kimse bilmiyordu, ama şimdi herkes tanıyor profesör doktor şevketi bostanı. Fiyatını da herkes kabullendi" diye konuştu.

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