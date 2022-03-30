AK Parti’den EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması: Temmuz ayına kadar çıkaracağız

Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi



AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"3600 ek gösterge düzenlemesini temmuza kadar çıkaracağız. Yılın ikinci yarısında memur ve emeklilere bir artış söz konusu olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumunu da ele alınarak kamuoyuyla paylaşılacaktır"





"İŞÇİMİZDEN BÖYLE BİR ŞEYİ ESİRGEMEYİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da NATO Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Başkan Erdoğan'a asgari ücretle ilgili "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz.



Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?" sorusu yöneltilmişti.



Erdoğan ise "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." cevabını verdi.

Emekliye zamlı bayram ikramiyesi için 4 formül