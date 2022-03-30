Asgari ücrete ikinci artış beklentileri güçleniyor

Asgari ücrete ek zam yapılacağına yönelik gelişmeler milyonlarca vatandaşın gündeminde ilk sırada yer almaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili olarak, "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir' açıklaması bu yöndeki umutları güçlendirdi. 2015 yılında olduğu gibi asgari ücrete yılda iki kez zam yapılabileceği belirtilirken, eski milli futbolcu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffer Sancaklı ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'den konuyla ilgili iki çarpıcı açıklama geldi. Milletvekili Sancaklı, Başkan Erdoğan ile görüştüğünü ve asgari ücrete ve emekli aylıklarına Temmuz ayında zam geleceğini söyledi.

BAYRAM ÖNCESİ ÖDEME

Asgari ücret zammı için tarih veren Sancaklı, "İnşallah Temmuz ayı ile birlikte asgari ücret alanların ve emeklilerimizin maaşlarına zam yapılacak. Çiftçilerimizin kredilerinde kolaylık sağlanacak. Halkımızın yanında olmaya devam edecek olan Cumhur İttifakı bunu her alanda göstermeye devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız çiftçilerimizin borçlarının yüzde 75'ini devletimizin ödeyeceğini ilan etti. Temmuz ayında da maaşlara zam gelecektir" ifadelerini kullandı. ASO Başkanı Özdebir ise asgari ücret zammının enflasyon karşısında eridiğini belirterek, "Ara zam için yasa çıkmasa da şirketlerimiz telafi zammını bir şekilde yapacaktır" diye konuştu. ■ FATİH ŞENDİL