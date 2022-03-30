Doğalgaz fatura desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

Doğalgaz yardım destek başvuruları nereden yapılır? Başvuru için gereken şartlar nelerdir? soruları merak ediliyor. Şubat ayında başlanan başvurular sonrası ödemeler geçtiğimiz günlerde hesaplara yatmaya başladı. Peki doğalgaz destek ödemeleri nereden ve nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

DOĞALGAZ DESTEK BAŞVURUSU NEREN VE NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

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DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı yazılı açıklamada, 'Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların E-Devlet üzerinden yapılacağını belirterek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek" dedi.



Ödemelerin mart ayı içinde yapılacağını hatırlatan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği'nde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak 2 dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1150 TL arasında değişecek" dedi. İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede oturan ve doğalgaz aboneliği olan herkesin destekten yararlanabileceğini kaydeden Bakan Yanık, "Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet üzerinden yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek.