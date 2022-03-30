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Haberler Ekonomi Kruvaziyerler ile 1,5 milyon turist gelecek

Kruvaziyerler ile 1,5 milyon turist gelecek

30.3.2022

Kruvaziyerler ile 1,5 milyon turist gelecek
Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanlar Bölge Direktörü Aziz Güngör, bu yıl Türkiye'ye 1100 kruvaziyer seferiyle 1,5 milyon turistin gelmesini beklediklerini söyledi. Güngör, "İçinde bulunduğumuz dönemi, yaraların sarıldığı, bir toparlanmanın yaşanacağı bir dönem olarak görüyoruz. Ukrayna'daki savaş başta ülkemiz olmak üzere civardaki diğer ülkelere yarayacaktır ama gönül ister ki bu kriz bir an önce sona ersin, hem Karadeniz hem de Baltık Denizi kruvaziyer pazarı hareketliliğini korusun" dedi. Güngör Kuşadası'nda bu yıl beklentilerinin 750 bin yolcu olduğunu aktardı.
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