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Haberler Ekonomi Muradiye OSB'nin ödülleri törenle verildi

Muradiye OSB'nin ödülleri törenle verildi

30.3.2022

Muradiye OSB’nin ödülleri törenle verildi

TÜRKİYE'DE ilk kez bir organize sanayi bölgesi tarafından düzenlenen kısa film yarışması olma özelliğini taşıyan "Muradiye OSB Zeytin Dalı Kısa Film Yarışması"nda ödüller düzenlenen gecede sahiplerine takdim edildi. Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, film endüstrisinde çalışmak isteyen gençlere destek oluyor, onları özendiriyoruz" dedi.

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, uzun metrajlı filmlerin de yer almasını beklediklerini belirtirken, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık da yarışmanın markalaşma yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi. Yarışmada 4 kategoride 10 ödülün yanı sıra iki de jüri özel ödülü verildi.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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