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Haberler Ekonomi Buharkent’te 3 bin 800 konut jeotermalle ısıtılacak

Buharkent’te 3 bin 800 konut jeotermalle ısıtılacak

31.3.2022

Buharkent’te 3 bin 800 konut jeotermalle ısıtılacak

AYDIN Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, bu yılın sonuna kadar öncelikli hedeflerinin ilçede 3 bin 800 konutu jeotermalle ısıtmak olduğunu söyledi. Buharkent Belediyesi ilk olarak ilçedeki konutların jeotermal enerjiyle ısıtılmasını planlıyor. Bununla ilgili hazırlıklarını tamamlayan Buharkent Belediyesi, proje için Nisan ayında ihaleye çıkacak. Başkan Erol, ihale öncesi Afyonkarahisar Sandıklı'da jeotermalle ısıtılan seralarda, konutlarda ve sebze meyve kurutma tesislerinde incelemelerde bulundu. Başkan Erol, Sandıklı Jeotermal Isıtma Termal Turizm Ticaret Seracılık Müdürü Muzaffer Bahadırhan Seyman'dan bilgi aldı.

YARI YARIYA DÜŞECEK
BUHARKENT'TE yaşayan vatandaşları yüksek ısınma giderlerinden kurtaracaklarını belirten Başkan Erol, "Seyman ile birlikte bölgede incelemelerde bulunduk. Buharkent'e kazandıracağımız Jeotermal Isıtma Projesi ile doğalgaz fiyatlarına göre yarı yarıya tasarruf sağlayacağız. İlk hedefimiz 3 bin 800 konutu ısıtmak olacak. 2022 sonuna kadar değerli halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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