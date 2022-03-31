İstihdama 100 bin liralık destek ödemeleri başlıyor

BİR yıllık sürede çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi, üniversite mezunu gençlere 12 ay iş garantisi veren işletmelere 100 bin lira destek ödemeleri 25 Mayıs'ta başlıyor. Küçük işletmelerde eleman yetiştirmede büyük önem taşıyan "usta-çırak" dönemi de devlet teşvikleriyle yeniden canlandı. Hükümet, çırak sayısını 1 milyona çıkarmayı hedeflerken, kalfalık ücretlerine de artış yapıldı.

Programdan 1981 ve sonrası doğumlu, son üç yılda 180 günden fazla çalışmayan üniversite, mesleki, teknik lise mezunu gençlere istihdam kaydıyla yararlanılabilecek. Yeni istihdam edilecek personel başına 100 bin lira geri ödemeli destek verilirken, mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği alabilecek. Program başvuruları bugün akşama kadar yapılabilecek. İşletmeler kullandığı desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4'er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e geri ödeyecek. ■ HAZAL ATEŞ