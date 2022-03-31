Kalyon Holding’in İGA’daki payı artıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi bölgenin küresel bir yolcu ve ticaret hub'ı olarak dünya ekonomisinin merkezlerinden biri haline getiren ve salgına rağmen Avrupa'nın en çok yolcu ağırlayan havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı'nda ortaklık yapısı değişiyor.

Sanayiden enerjiye, altyapı projelerinden havalimanı işletmeciliğine kadar Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında rol oynayan ve stratejik sektörlere yatırımlar yapan Kalyon Holding, Limak İnşaat ve Mapa İnşaat'ın İGA Havalimanı İşletmeleri AŞ'deki yüzde 20'şer hisselerini devretmelerinin ardından, yüzde 55'lik pay ile İGA İstanbul Havalimanı'nın büyük hissedarı oluyor. İşlemlerin tamamlanması için Rekabet Kurumu'nun onayı bekleniyor.

- "ÜLKEMİZE, HAVALİMANIMIZA VE TÜRK HAVACILIK SEKTÖRÜNE SONUNA KADAR İNANIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, havacılığı stratejik sektörlerden biri olarak belirlediklerini belirterek, İGA İstanbul Havalimanı'nın çoğunluk hisselerine sahip olma girişimlerinin esasının da buna dayandığını aktardı. Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Kalyon Holding olarak, İGA İstanbul Havalimanı'nı Türkiye'nin vizyon projesi olarak görüyoruz. Ayrıca hizmet kalitesi açısından Türkiye'nin itibarını uluslararası arenada yükselten en önemli sektörlerinin başında geldiğinin de bilincindeyiz. Cumhuriyet döneminin en büyük projeleri arasında gösterilen, sağlam alt yapısı, profesyonel kadrosu, üstün teknolojisi ve sunduğumuz benzersiz yolculuk deneyimi ile birçok uluslararası ödüllere layık görülmüş olan İGA İstanbul Havalimanı'nın havacılık sektöründe oyun kurucu pozisyonumuzu her geçen gün daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Kültür, turizm ve ticaret anlamında bir dünya başkenti olan İstanbul'un, üç kıtanın birleştiği yerde ve Türkiye adına oluşabilecek yeni fırsatlar için en uygun konumda bulunması, İGA İstanbul Havalimanı'nda çoğunluk hisselerine sahip olma kararımızı şekillendirdi."

- "HAVACILIK VE ENERJİ STRATEJİK SEKTÖRLERİMİZ"

Kalyon Holding'in topluma, çevreye ve gelecek kuşaklara daha iyi yarınlar inşa edebilme hedefiyle yoluna devam ettiğinin altını çizen Kalyoncu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz inanç ve güvenle havacılık ile enerjiyi stratejik sektör olarak belirledik. Yenilenebilir enerji sektöründe; milli sorumluluk bilinciyle, ülkemizin bu alanda liderliğe yükselmesi adına Hükümetimizin oluşturduğu politikalara katkı sunmak üzere dev projeler hayata geçiriyoruz. Havacılık sektörü kapsamında da havalimanı işletmeciliğinde uluslararası açılımlarla büyümeyi hedefliyoruz. İGA İstanbul Havalimanı'nda elde ettiğimiz tecrübe ve birikimleri uluslararası alana da taşımaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki süreçte Asya, Afrika ve Avrupa'da da havalimanı işletmeciliği konusunda girişimlerimiz olacak. Türk misafirperverliğini üç farklı kıtaya taşımaya hazırlanırken, Türk hizmet anlayışını da tüm dünyaya sunacağız."