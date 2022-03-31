Milyonlarca emekli ve çalışana Temmuz umudu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile "memurlar, asgari ücretle çalışanlar, emekliler ve sözleşmeliler ile sosyal yardım alan kesimlerin yaşam standartlarının enflasyon karşısında korunması için arka arkaya adımlar atan iktidar, bu kapsamda 4 önemli düzenlemeyi daha gündemine aldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği öğretmen, polis, hemşire, avukat, din görevlisi, sağlık ve teknik hizmetlerinde çalışan memurları doğrudan ilgilendiren 3600 ek gösterge, EYT, asgari ücrette düzeltme ve sözleşmeli personel ile ilgili çalışmalar başladı.

YASAL DÜZENLEME OLACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, çalışma hayatı için önemli düzenlemelerin hayata geçirilme takvimini de paylaştı ve "3600 göstergeyi Temmuz ayına kadar çıkartacağız. EYT'liler ile ilgili açıklama bu yıl içinde yapılacak. Asgari ücrette düzeltme talepleri değerlendirilecek. Temmuz ayında bakılır. Sözleşmeli personel de gündemde" dedi.

Akbaşoğlu, dün yaptığı açıklamada özetle şu bilgileri verdi:

3600 EK GÖSTERGE TEMMUZ'DA:

3600 ek göstergeyle ilgili polislerimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, imamlarımızı kapsayan bu konuyla ilgili geniş kapsamlı çalışma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından yapılıyor. Bu yılın ilk yarısına kadar inşallah 3600 ek gösterge ile ilgili kanuni düzenlemenin de çıkacağını ifade etmek isterim.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL: 3600 ek gösterge ile beraber sözleşmeli personelimizin mali durumu ve sosyal hakları da ele alınacak. EYT AÇIKLAMASI: EYT'li kardeşlerimizin durumu da değerlendirilecek. Bunların hepsi 2022 yılı içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak. Bu konuda Çalışma Bakanlığımız titiz bir çalışma yürütmekte.

ASGARİ ÜCRETE BAKILACAK:

Asgari ücretle ilgili de inşallah değerlendirmeler yapılarak yılın ikinci yarısında, 1 Temmuz'da memur ve emeklilerimize biliyorsunuz bir maaş artışı söz konusu olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak bu değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

EYT İÇİN 3 SEÇENEK VAR

HALEN yaklaşık 2 milyon EYT (emeklilikte yaşı takılan) kapsamında vatandaş bulunuyor. Bunların her yıl 300-400 bini yaş haddini doldurarak emekliliğe hak kazanıyor. EYT'liler ile ilgili 3 seçenek üzerinde duruluyor. Bunlar, sadece sağlık imkânlarından yararlanmaları, kademeli olarak belli bir yaşın üstündekilere emeklilik hakkının tanınması veya yıllar içinde bu durumdakilerin emeklilik süresini doldurmalarının beklenilmesi.

KAMUDA YENİ DENGE KURULACAK

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek gösterge ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapıyor. Memur sendikaları ve bakanlıklar ile bir araya gelinip görüşleri alınıyor. Şimdiye kadar iki toplantı yapıldı, 3. toplantı ise Mayıs'ta. Daha önce öğretmen, polis gibi belli gruplar için düşünülen 3600 göstergenin tüm kamuyu kapsaması gündemde. 3600 ek gösterge ile birlikte memurlar ve daire başkanlarının maaşları eşitlendiği için tartışmalara neden oldu. Bu dikkate alınarak kamuda yeni bir denge kurulacak. Makama göre kademeli bir gösterge sistemi oluşturulacak.

■ ZÜBEYDE YALÇIN