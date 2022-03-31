Rüzgar ve güneş enerjisinde rekor

Rüzgar ve güneş enerjisi, geçen yıl küresel elektrik üretiminin yüzde 10'unu karşılayarak rekor kırarken, önemli bir kilometre taşı olan bu seviyeye şu an dünyada 50 ülke ulaştı. Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 17 büyüme gösterdi. Paris Anlaşması'nın imzalandığı 2015'ten beri rüzgar ve güneşin küresel elektrik üretimindeki payı iki katına çıktı. Ember'in raporuna göre, geçen yıl dünya elektrik üretiminde temiz kaynakların payı yüzde 38 olurken, kömürün payı yüzde 36 seviyesinde gerçekleşti

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