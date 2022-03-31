Servis sektöründen yüzde 50 artış talebi

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin odanın uyguladığı taşıma ücretlerine yüzde 50 zam yapması talebinde bulundu. Servis sektörü esnafının bugüne kadar akaryakıt zamlarına karşı gereken fedakarlığı gösterdiğini vurgulayan Mert, "Yüzde elli zammı, para kazanmak için değil ayakta kalabilmek için istiyoruz. Çok yakında başlatılan çalışmalarla, bugüne kadar yapılmayan personel fiyat tarifesini de çıkartarak servis sektöründeki esnafımızın her zaman yanında olacağız" dedi. İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası, öğrenci taşıma ücretlerine yüzde 50 zam istedi.

ARALIK AYI TARİFESİ

Oda Başkanı Mert, akaryakıta yapılan sürekli zamların yükünü esnafın üstlendiğini ifade ederek, "Bugün yürürlükte olan tarife 30 Aralık 2021'de İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME'de onaylanmıştı. Aralık 2021'de tarife onaylandığında mazotun litresi 11.55 liraydı. Oysa bugün motorinin litresi 23 liraya ulaştı. Aradaki zam farkı nerede ise yüzde yüzü aşıyor" diye konuştu.

BİZ FEDAKARLIK YAPTIK SIRA ŞİMDİ BÜYÜKŞEHİR'DE

SERVİS taşıma esnafları olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME'den yüzde 50 zam talebinde bulunduklarını kaydeden Mert, şunları söyledi: "Yine esnaflarımız özveride bulunacak. Servis sektörü esnafımız kazancından fedakarlık yaparak ailelerini ve çocuklarını zor durumda bırakmamak için akaryakıta yüzde 100 zam gelmiş olmasına rağmen yüzde 50 artış istiyor. Oda olarak devlet büyüklerimizden akaryakıtta ÖTV ve KDV muafiyeti bekliyoruz. Yüzde elli zammı ayakta kalabilmek için istiyoruz. Bugüne kadar biz elimizden gelen fedakarlığı yaptık. Şimdi sıra Büyükşehir Belediyesi'ne geldi."

TOLGA TEKİN