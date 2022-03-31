Togg görücüye çıktı

TÜRKİYE'NİN yerli otomobili Togg, ATO Congresium'da düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde (EKO İKLİM) görücüye çıktı. Zirvede sergilenen Türkiye'nin elektrikli otomobili ve çevre dostu Togg'a katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Togg`un ilk seri üretim aracının 2022 yılı sonunda banttan indirilmesi hedeflenirken, fabrika inşası da hızla devam ediyor.

"EKO İKLİM Zirvesi ve Fuarı"nın açılış töreni ATO Cogresium'da yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı konuşmada, 81 ilin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik toplamda 300 milyon liralık destek sağlayacaklarını belirterek, "Bunun tamamını hibe olarak bu alanda yatırım yapacak firmalarımıza vereceğiz. Böylece bir yıl içinde Türkiye'yi şarj istasyonları ile donatmış olacağız." dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise "Yeşil Mutabakat süreci, Türkiye'nin yeni bir kalkınma ve zenginleşme gündemi olarak kabul görmeli." dedi