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Haberler Ekonomi Günlerdir haber alınamıyordu! Ekipler korkunç manzara ile karşılaştı

Günlerdir haber alınamıyordu! Ekipler korkunç manzara ile karşılaştı

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki şahıstan günlerdir haber alınmaması üzerine durum ekiplere bildirildi. Alman vatandaşı olduğu belirtilen adamın yaklaşık 5 gün önce vefat ettiği öğrenildi.

İHA

01.04.2022, 09:46

Günlerdir haber alınamıyordu! Ekipler korkunç manzara ile karşılaştı

Olay, Didim Efeler Mahallesi 2253 sokak Deniz Ünal Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim'de yaşamaya başlayan Alman vatandaşı 70 yaşındaki F.E.A, apartmandaki bir daireyi kiraladı. Ocak ayında evine yerleşen Alman vatandaşından komşuları 5 gündür haber alamayınca durumu ev sahibine bildirdi. Ev sahibi ise çilingir yardımıyla eve girdiğinde ise Alman vatandaşın cansız bedeniyle karşılaştı.

Ev sahibi durumu Emniyet güçlerine bildirirken, emniyet ve savcılık incelemesinin ardından Alman vatandaşın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 70 yaşındaki şahsın yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilirken, savcılık cenazeyi Adli Tıp Morguna sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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