Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman saat kaçta yapılacak? İŞKUR 10 bin personel kur tarihi...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel alımı kura çekimi hangi tarihte? soruları araştırılıyor. 15-21 Mart tarihleri arasında alınan başvurların ardından bakanlık kura çekim tarihini duyurdu. İşte Sağlık Bakanlığı personel alım kura çekimine dair detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi Ankara'da 6 Nisan 2022 tarihinde noter huzurunda yapılacak. 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar yayınlanacak.

İşe alınacak sürekli işçiler, Sağlık Bakanlığı tarafından noter kurası ile belirlenecek. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.

HANGİ BÖLÜME KAÇ KİŞİ ALINACAK?

5 bin 175'i Hemşire, 800'ü Ebe ve 3 bin 293'ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır.

Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır.