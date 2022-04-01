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Ticaret Bakanlığı KPSS Puanıyla 80 Personel Alım İlanı Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı, Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosuna sınav için KPSS ile 80 personel alımı ilanı yayımladı.

01.04.2022, 10:17

Ticaret Bakanlığı KPSS Puanıyla 80 Personel Alım İlanı Yayımlandı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda "Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınava, aşağıda belirtilen her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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