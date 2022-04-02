Bekçi alım tarihi belli oldu mu? 3 bin bekçi alım başvuru şartları nelerdir?

Geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre EGM taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu alınacağı belirtilmişti. Bekçi olmak isteyenlerin başvuruya ilişkin araştırmaları sürüyor. Peki EGM bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları belli mi? Başvuru nereden ve nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

BEKÇİ ALIMI 2022 BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımına ilişkin tarih henüz belli olmadı.