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Haberler Ekonomi Saya Grup, UN Global Compact üyesi oldu

Saya Grup, UN Global Compact üyesi oldu

2.4.2022

Saya Grup, UN Global Compact üyesi oldu
SAYA Grup bünyesindeki Folkart, Pharmactive ve Volt Elektrik Motorları ile birlikte Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) platformuna üye oldu. Saya Grup bünyesindeki şirketlerin yöneticileri Ayetullah Mutlu, Veysel Erdoğan, Aylin Tanrıkulu Kılınç ile Elif Çark Kahraman, İstanbul'da düzenlenen UN Global Compact Türkiye Genel Kurulu'nda yeni üyeler için düzenlenen imza törenine katıldılar. Saya Grup temsilcileri, UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü ile görüştü. Dördüncü, sürdürülebilirlik yolculuğunda Saya Grup ve bünyesindeki şirketlerine başarılar diledi.
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